Выявлен скрытый фактор сердечных заболеваний

Обычные пластиковые контейнеры, упаковки, медицинское оборудование и даже косметика могут быть опасны для сердца. Ученые из Медицинской школы Нью-Йоркского университета выяснили, что химические вещества из группы фталатов, применяемые в производстве пластика, могли способствовать более чем 356 тысячам смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в 2018 году. Работа опубликована в журнале EBioMedicine (EM).

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Фталаты — это соединения, которые делают пластик мягким и эластичным. Один из них, ди-2-этилгексилфталат (DEHP), широко используется по всему миру. Он попадает в организм с пищей, через кожу или дыхание, накапливается и, как показывают исследования, может вызывать воспаления в сосудах сердца. А это, в свою очередь, повышает риск инфаркта и инсульта.

Исследователи проанализировали данные по уровню DEHP в организме в 200 странах и сопоставили их со статистикой смертности. Оказалось, что фталаты могли быть связаны с более чем 13% всех смертей от сердечно-сосудистых заболеваний среди людей 55–64 лет.

Наибольший урон зафиксирован в странах Южной Азии, Восточной Азии и Ближнего Востока. Лидером по числу смертей стала Индия — более 103 тысяч случаев, за ней следуют Китай и Индонезия. Причина — активный рост производства пластика в этих регионах при слабом контроле за безопасностью.

«Фталаты повсеместно используются в быту, но они представляют реальную угрозу здоровью, — отметила ведущая автор исследования Сара Хайман. — Наши данные впервые показывают глобальный масштаб смертности от сердечных болезней, связанной с этими веществами».

Хотя исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь между DEHP и болезнями сердца, результаты подчеркивают необходимость международных мер по ограничению использования опасных химикатов.

«Без более строгого регулирования мы продолжим терять жизни из-за незаметных, но разрушительных факторов повседневной среды», — подытожила соавтор работы Леонардо Трасанд.

Ученые планируют продолжить исследования и изучить, в том числе, анализ влияния фталатов на другие аспекты здоровья — например, на преждевременные роды.