Исследование китайских ученых показало, что употребление шампанского может снизить риск внезапной остановки сердца.

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Ученые выявили 56 неклинических факторов риска, связанных с внезапной остановкой сердца, охватывающих образ жизни, физические показатели, психосоциальные факторы, социально-экономический статус и окружающую среду. Исследование привело убедительные доказательства того, что устранение этих факторов может предотвратить большое количество случаев, передает Guardian.

Исследователи обнаружили, что такие факторы, как более высокое потребление шампанского и белого вина, увеличенное потребление фруктов, наряду с поддержанием позитивного настроения, контролем веса, контролем артериального давления и улучшением образования, могут служить важными защитными факторами.

«По нашим данным, это первое исследование, в котором всесторонне изучена связь между неклиническими изменяемыми факторами риска и частотой внезапной остановки сердца», – сказал соавтор исследования Жэньцзе Чэнь из Фуданьского университета в Шанхае.

Ученые изучили более 500 тыс. человек, используя данные британского биобанка. Из числа отслеживаемых 3 тыс. 147 человек перенесли внезапную остановку сердца в течение типичного периода наблюдения в 14 лет.

Ведущий исследователь исследования Хуэйхуань Ло, также из Фуданьского университета, сказал:

«Все предыдущие исследования, посвященные факторам риска внезапной остановки сердца, были основаны на гипотезах и сосредоточены на ограниченном количестве предполагаемых факторов воздействия, основанных на предварительных знаниях или теоретических основах».

Устранение наихудшей трети из 56 факторов риска позволило предположить, что можно предотвратить 40% случаев внезапной остановки сердца. Этот показатель увеличивался до 63% предотвращения внезапной остановки сердца, если были устранены наихудшие две трети факторов риска.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург заявил, что шампанское является самым неподходящим алкогольным напитком для праздничного застолья, так как газ ускоряет всасывание спирта и усиливает опьянение.

Между тем опубликованное накануне в Италии исследование выявило рост смертности от рака пищеварительной системы среди любителей куриного мяса, особенно при потреблении свыше 300 граммов в неделю.

А ученые из Медицинского колледжа Университета Шаньтоу в КНР выяснили, что оптимальная частота половых актов может способствовать снижению вероятности депрессии у молодых и средневозрастных граждан.