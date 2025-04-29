Создан умный ортез с возможностью программирования жесткости

Молодые ученые Первого МГМУ имени И. М. Сеченова разработали "умный" ортез, адаптирующий фиксацию под травму, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Молодые ученые Цифровой кафедры Сеченовского университета разработали реабилитационный ортез, который в точности повторяет анатомические особенности лучезапястного или голеностопного сустава пациента и позволяет программировать жесткость фиксации в зависимости от тяжести травмы", - говорится в сообщении.

Как сообщили разработчики, при создании ортеза используются технологии 3D-сканирования и 3D-печати. Отмечается, что при легких травмах для пациента можно изготовить гибкий ортез, который легко снимается, а при переломах ортез будет более жестким и прочным.

"Преимущества разработанного ортеза в том, что его можно изготовить индивидуально для конкретного пациента и варьировать жесткость фиксации, это повышает эффективность реабилитации пациентов при травмах связок и некоторых видах переломов. Изделие рентгенопрозрачно, позволяет коже дышать и не боится воды - в отличие от тканевых ортезов с ним можно принимать душ", - рассказала автор разработки, студентка 4 курса Института клинической медицины имени Н. В. Склифосовского Сеченовского университета Анастасия Смагина.

Также среди преимуществ она отметила низкую себестоимость и короткий цикл изготовления. По ее словам, ортез изготавливается в течение трех суток.