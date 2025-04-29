Биолог объяснил, почему ученые заострили внимание на запахе человека

При развитии того или иного заболевания запах тела человека может меняться. Как объяснила старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН, кандидат биологических наук Елена Родионова, неслучайно сегодня создаются приборы, способные выявить подобные изменения. Работа в этом направлении связана и с перспективами ранней диагностики рака.

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Дело в том, что рост опасного новообразования влияет на метаболизм организма. В результате продукты обмена веществ "пахнут определенным образом", передает aif.ru со ссылкой на специалиста.

Информация о состоянии человека заключена в так называемом "запаховом отпечатке" тела. Причем она есть там уже в тот момент, когда человек даже не подозревает о недуге, и чувствует себя нормально.

«Сейчас ученые работают на всех видах рака, пытаясь создать приборы для ранней диагностики», — отметила старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН.

Она добавила, что, прежде всего, специалисты нацелены на выявление таких недугов как рак легких, рак предстательной железы и рак груди. Это распространенные заболевания, связанные с особенно высокой смертностью.