Когда станет доступна технология выращивания зубных имплантов

Исследователи успешно объединили клетки человеческой зубной пульпы и эпителий свиных зубов, внедрив эту смесь в челюсти свиней. Через три месяца на месте имплантации выросли настоящие человеческие зубы. Это открытие может заменить протезирование восстановлением натуральных зубов, считает стоматолог Людмила Александровская. Она назвала исследование революцией, которая позволяет создавать новый зуб с нуля, а не просто заменять его имплантом.

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Ключевым элементом методики стала биоматрица, которая направляет рост клеток. Эта структура не только помогает организовать клетки в зуб, но и позволяет формировать нервы, сосуды и корни. Технология схожа с костной пластикой, но гораздо сложнее: вместо одной ткани нужно вырастить полноценный орган. Врач подчеркнула, что комбинация человеческих и свиных клеток стала первым шагом к созданию технологии для пациентов. Однако, по её словам, остаётся открытым вопрос, как контролировать процесс, чтобы зуб рос до нужного размера, не повреждал соседние ткани и правильно интегрировался в челюсть.

Среди сложностей также называют высокую стоимость технологии на начальных этапах. Сейчас методика требует персонализированного подхода и редкого клеточного материала, что делает её доступной только в исключительных случаях. Александровская сравнила ситуацию с имплантами, которые в 1980-х были редкостью, а теперь доступны многим. Она уверена, что через 10–15 лет и регенерация зубов станет массовой практикой. Тем не менее, врач призвала не откладывать уход за зубами, напомнив, что даже с появлением новых технологий кариес и пародонтит проще предотвратить, чем лечить.