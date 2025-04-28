Ученые выяснили, как повысить эффективность вакцинации

Австралийские медики обнаружили, что так называемые CD169-макрофаги - один из классов иммунных клеток, обитающих в лимфатических узлах, играют важную роль в повышении эффективности повторной вакцинации при введении прививки в одну и ту же руку. Об этом сообщила пресс-служба Института медицинских исследований Гарвана (GIMR).

"Считается, что клетки-макрофаги уничтожают патогены и очищают организм от мертвых клеток. Проведенные нами опыты показывают, что один из подвидов этих клеток, обитающих в лимфатических узлах, играет важную роль в усилении реакции иммунитета на последующие инъекции вакцины в ту же самую часть тела. Это говорит о том, что вакцины действительно лучше вводить в одну и ту же руку", - пояснил научный сотрудник GIMR Рама Дхенни, чьи слова приводит пресс-служба института.

Ученые пришли к такому выводу при наблюдениях за тем, как организм мышей реагировал на инъекции похожих на вакцины препаратов, которые состояли из фрагментов чужеродных белков. В рамках этих опытов ученые отслеживали то, как разные компоненты иммунитета реагировали на появление прививки в организме, и как на их поведение влияло то, вводили ли ученые вакцину в одну и ту же точку или в разные части тела грызунов.

Эти опыты показали, что неожиданно важную роль в формировании иммунного отклика играли взаимодействия между так называемыми B-клетками памяти, отвечающими за выработку антител, и активированными CD169-макрофагами. Так ученые называют одну из форм иммунных клеток, которая присутствует внутри лимфатических узлов, захватывает попадающие в них антигены и передает их в B-клетки памяти для дальнейшего анализа и выработки антител.

Проведенные учеными опыты показали, что предыдущие контакты с антигенами заставляют CD169-макрофаги значительно быстрее и сильнее реагировать на повторную вакцинацию, что приводит к более активному обмену антигенами между этими тельцами и B-клетками памяти, которые уже в прошлом контактировали с прививкой. В результате этого они начинают активнее вносить новые мутации в гены, связанные с выработкой антител, что делает эти молекулы более разнообразными и повышает силу иммунного отклика на вакцину.

Схожие результаты ученые получили в опытах с тремя десятками добровольцев, согласившихся пройти курс вакцинации от коронавируса. Введение повторной дозы РНК-прививки в ту же руку привело к формированию большого числа антител не только к первым штаммам коронавируса, но и нескольким вариациям штамма омикрон, чего почти не происходило при инъекциях вакцины в разные руки. Как надеются исследователи, раскрытие важной роли CD169-макрофагов в реакции организма на ревакцинацию и повторное заражение поможет разработать новые стратегии по улучшению качества вакцинации населения.