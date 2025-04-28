В США выявили очаги смертельного вируса

Ученые Политехнического университета в США выявили очаги распространяемого мышами смертельного вируса. Их исследование опубликовано в журнале Ecosphere.

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Согласно публикации, обнаружено шесть видов грызунов, которые способны переносить хантавирус. По ожиданиям ученых, из-за изменения климата изменится рост популяций грызунов, на фоне чего поменяется и скорость передачи зоонозных патогенов, переносимых грызунами, таких как хантавирус.

Инфекция распространяется в американский штатах Вирджиния, Колорадо и Техас. Ее первые симптомы дают о себе знать через три недели после заражения и напоминают симптомы гриппа.

В начале апреля инфекционист Азат Мухаметзянов рассказал о симптомах смертельно опасной мышиной лихорадки.