Кардиологи изучили работу сердца у марафонцев

Количество участников массовых забегов, в том числе полумарафонов и марафонов, растет. Актуальной остается проблема остановки сердца у бегунов на длинные дистанции. Американские эксперты озвучили, что уровень остановок сердца среди бегунов остается стабильным в течение 20 лет, но показатели выживаемости становятся лучше.

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Результаты исследования представил Джонатан Ким, доктор медицины, кардиолог из Университета Эмори в Атланте на научной сессии Американского колледжа кардиологии 2025 в Чикаго.

Порядка 30 миллионов человек, принимавших участие в марафоне или полумарафоне в период с 2010 по 2023 год, были отобраны для исследования, получившего название RACER 2. Ранее команда оценивала показатели остановки сердца у 10 миллионов человек, участвовавших в марафоне в период с 2000 по 2009 год – исследование RACER 1.

В обоих исследованиях частота остановки сердца была примерно схожей – порядка 1 на 200 000 человек. Но уровень смертности в сопоставлении RACER 1 и RACER 2 снизился – с 71% до 34%. В RACER 2 риск смерти у мужчин составлял примерно 1 на 100 000. Для женщин – 1 на 500 000. Риск был выше в полных марафонах, чем в полумарафонах.

Авторы считают, что риск смерти снизился в связи с постоянным совершенствованием планов действий в чрезвычайных ситуациях, в том числе, благодаря организации немедленного доступа к автоматическим внешним дефибрилляторам (АВД).

В RACER 1 сердечно-легочная реанимация, проведенная находящимися рядом людьми, была самым большим предиктором выживания, но ее получили только 58% бегунов. В RACER 2 этот показатель вырос до 100%, и организаторы забегов обеспечивали доступ к большему количеству АВД. В RACER 1 самый высокий риск остановки сердца был в конце гонки, к моменту проведения исследования RACER 2 организаторы стали размещать больше дефибрилляторов вблизи финишной черты.

Таким образом, результаты исследования подчеркивают важность подготовки забега для организаторов. Доктор медицины, спортивный кардиолог Бенджамин Левин отметил, что спортивная кардиология нацелена на предотвращение смерти, но ее невозможно предотвратить одним только скринингом: должен быть четкий план действий в чрезвычайных ситуациях, должны быть АВД и практика работы с ними.