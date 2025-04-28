Ученый рассказал о генах, которые продлевают нам жизнь

Почему люди стареют и можно ли это остановить? Ответ спрятан в генах
Генетик Корчагина перечислила гены, из-за которых люди стареют. Уже после 25 лет организм человека начинает стареть. Процесс обновления клеток постепенно замедляется, а состарившиеся клетки накапливаются в тканях. У человека нарушается обмен веществ, развиваются разные недуги и в итоге наступает смерть. Однако кто-то умирает, не дожив до 60, а кто-то живёт дольше 100 лет. На это влияют гены. Рассказываем как.
Какие гены влияют на долголетие
Наиболее изучены три гена долголетия, рассказала ведущий врач-эксперт по генетике лаборатории «Гемотест» Елена Корчагина:
- АPOЕ. Он отвечает за синтез аполипопротеина — белка, который регулирует обмен липидов (жиров) в крови и тканях головного мозга. Если с этим геном повезло, вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера снижена.
- FOXO3 защищает стволовые клетки, регулирует метаболизм глюкозы, жиров, влияет на эндокринную систему и замедляет старение мозга. При определённом варианте этого гена шансы дожить до 100 лет повышаются в 1,5 раза.
- HLA. Гены этой группы важны для иммунитета: от них зависит, насколько хорошо организм будет распознавать вирусы и бактерии.
Однако наличие только гена долголетия не всегда гарантия долгой жизни.
Какие гены ещё важны
Насколько долго проживёт человек, зависит ещё и от генов, которые повышают или снижают вероятность разных болезней.
Есть, к примеру, ген TP53, который защищает клетки от мутаций, вызывающих рак, рассказала генетик порталу «Доктор Питер».
Удачные мутации гена PCSK9 защищают от сердечно-сосудистых заболеваний.
Ген FTO определяет склонность к ожирению, которое тоже влияет на продолжительность жизни.
Что ещё помогает прожить дольше
Если с каким-то геном не повезло, человек необязательно заболеет, так как речь идёт всего лишь о предрасположенности.
На то, разовьётся болезнь или нет, влияют и другие факторы, добавила генетик. Это:
- питание;
- физическая активность;
- вредные привычки;
- количество стресса;
- климат.
Кстати, ген долголетия FOXO3 можно активировать. Для этого нужно добавить регулярные физические нагрузки и научиться справляться со стрессом. А ещё перестроить питание. Каким образом — читайте здесь.