Ученый рассказал о генах, которые продлевают нам жизнь

Генетик Корчагина перечислила гены, из-за которых люди стареют. Уже после 25 лет организм человека начинает стареть. Процесс обновления клеток постепенно замедляется, а состарившиеся клетки накапливаются в тканях. У человека нарушается обмен веществ, развиваются разные недуги и в итоге наступает смерть. Однако кто-то умирает, не дожив до 60, а кто-то живёт дольше 100 лет. На это влияют гены. Рассказываем как.

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Какие гены влияют на долголетие

Наиболее изучены три гена долголетия, рассказала ведущий врач-эксперт по генетике лаборатории «Гемотест» Елена Корчагина:

АPOЕ. Он отвечает за синтез аполипопротеина — белка, который регулирует обмен липидов (жиров) в крови и тканях головного мозга. Если с этим геном повезло, вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера снижена.

Он отвечает за синтез аполипопротеина — белка, который регулирует обмен липидов (жиров) в крови и тканях головного мозга. Если с этим геном повезло, вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера снижена. FOXO3 защищает стволовые клетки, регулирует метаболизм глюкозы, жиров, влияет на эндокринную систему и замедляет старение мозга. При определённом варианте этого гена шансы дожить до 100 лет повышаются в 1,5 раза.

защищает стволовые клетки, регулирует метаболизм глюкозы, жиров, влияет на эндокринную систему и замедляет старение мозга. При определённом варианте этого гена шансы дожить до 100 лет повышаются в 1,5 раза. HLA. Гены этой группы важны для иммунитета: от них зависит, насколько хорошо организм будет распознавать вирусы и бактерии.

Однако наличие только гена долголетия не всегда гарантия долгой жизни.

Какие гены ещё важны

Насколько долго проживёт человек, зависит ещё и от генов, которые повышают или снижают вероятность разных болезней.

Есть, к примеру, ген TP53, который защищает клетки от мутаций, вызывающих рак, рассказала генетик порталу «Доктор Питер».

Удачные мутации гена PCSK9 защищают от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ген FTO определяет склонность к ожирению, которое тоже влияет на продолжительность жизни.

Что ещё помогает прожить дольше

Если с каким-то геном не повезло, человек необязательно заболеет, так как речь идёт всего лишь о предрасположенности.

На то, разовьётся болезнь или нет, влияют и другие факторы, добавила генетик. Это:

питание;

физическая активность;

вредные привычки;

количество стресса;

климат.

Кстати, ген долголетия FOXO3 можно активировать. Для этого нужно добавить регулярные физические нагрузки и научиться справляться со стрессом. А ещё перестроить питание. Каким образом — читайте здесь.