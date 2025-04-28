Создано прорывное лекарство от онкологии

Инновационное противоопухолевое средство появилось благодаря разработке британских специалистов. В его основе лежит компонент, полученный из гималайского гриба, который традиционно использовался в традиционной китайской медицине.

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Значительное улучшение формулы было достигнуто после проведения ряда химических модификаций. Это позволило повысить эффективность препарата против раковых клеток в 40 раз по сравнению с существующими средствами химиотерапии.

Исходный компонент – кордицепин, обладающий выраженным противоопухолевым и противовоспалительным действием. Ранее его применение ограничивалось быстрой деградацией в крови и сложностями с проникновением в опухолевые ткани.

Компания NuCana преодолела эти ограничения с помощью технологии ProTide, которая позволяет присоединять к молекуле специальные группы. Они повышают стабильность вещества и облегчают его проникновение в раковые клетки без необходимости использования транспортных белков.

Модернизированная версия кордицепина под названием NUC-7738 продемонстрировала не только сорокакратное увеличение эффективности, но и существенно меньшее количество побочных эффектов по сравнению с первоначальным соединением.