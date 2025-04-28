В России разработали ИИ для выявления болезни легких

Российские учёные разработали ИИ, который способен определять болезни лёгких на ранних стадиях по звуку кашля.

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Международная команда учёных, включая специалистов Тольяттинского государственного университета, разработала искусственный интеллект для диагностики хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) на ранних стадиях. Программа анализирует звук кашля и снимки КТ лёгких, выдавая диагноз с точностью 99,97%. Это важное достижение, помогает выявить ХОБЛ на самых ранних этапах, что критически важно для предотвращения тяжёлых последствий.

ХОБЛ — одно из самых распространённых заболеваний дыхательной системы, которое является ведущей причиной смертности от респираторных болезней в России. Болезнь развивается медленно и на первых стадиях часто не проявляется яркими симптомами, что затрудняет её диагностику. Учёные подчёркивают важность раннего выявления заболевания для того, чтобы начать своевременное лечение.

Разработанный в ТГУ ИИ FuzzyGuard использует несколько источников данных, таких как звук кашля, анализ работы лёгких и сканы КТ, для точной диагностики. Система применяет алгоритмы машинного обучения, которые объединяют информацию и делают выводы о наличии ХОБЛ, а также оценивают вероятность его дальнейшего развития. В будущем учёные планируют расширить возможности программы, включая диагностику астмы, прогнозирование сердечных заболеваний и даже продолжительности жизни на основе клинических данных пациента.