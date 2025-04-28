В России разработали ИИ для выявления болезни легких

Российские учёные разработали ИИ, который способен определять болезни лёгких на ранних стадиях по звуку кашля.
Международная команда учёных, включая специалистов Тольяттинского государственного университета, разработала искусственный интеллект для диагностики хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) на ранних стадиях. Программа анализирует звук кашля и снимки КТ лёгких, выдавая диагноз с точностью 99,97%. Это важное достижение, помогает выявить ХОБЛ на самых ранних этапах, что критически важно для предотвращения тяжёлых последствий.
ХОБЛ — одно из самых распространённых заболеваний дыхательной системы, которое является ведущей причиной смертности от респираторных болезней в России. Болезнь развивается медленно и на первых стадиях часто не проявляется яркими симптомами, что затрудняет её диагностику. Учёные подчёркивают важность раннего выявления заболевания для того, чтобы начать своевременное лечение.
Разработанный в ТГУ ИИ FuzzyGuard использует несколько источников данных, таких как звук кашля, анализ работы лёгких и сканы КТ, для точной диагностики. Система применяет алгоритмы машинного обучения, которые объединяют информацию и делают выводы о наличии ХОБЛ, а также оценивают вероятность его дальнейшего развития. В будущем учёные планируют расширить возможности программы, включая диагностику астмы, прогнозирование сердечных заболеваний и даже продолжительности жизни на основе клинических данных пациента.