Алкоголизм предложили лечить препаратом от кожных болезней

Препарат под названием ФДЭ-4 для лечения псориаза и псориатического артрита может бороться с алкогольной зависимостью. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского института Scripps Research. Результаты работы опубликованы в журнале JCI Insight.

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В эксперименте ученые использовали две группы крыс: контрольную и с повышенной генетической склонностью к употреблению алкоголя. После введения ФДЭ-4 (ингибитора фосфодиэстеразы-4) у всех подопытных наблюдалось значительное снижение тяги к спиртному и уменьшение болевой чувствительности. Этот эффект наступал как сразу после употребления алкоголя, так и спустя несколько недель воздержания.

Отмечается, что хроническая боль часто становится причиной рецидивов при алкоголизме, однако редко учитывается при лечении зависимости. Новый препарат показал способность воздействовать одновременно на оба аспекта: снижать как влечение к алкоголю, так и болевые ощущения.

«Характер реакции на лечение отличался у самцов и самок, а также между различными породами крыс», — пояснил первый автор исследования Брайан Круз.

По словам ученых, на некоторых самцов лекарство не оказывало обезболивающего эффекта, что подчеркивает важность учета биологического пола в будущих клинических испытаниях. Дополнительные опыты показали, что ФДЭ-4 усиливает ГАМК-передачу — механизм, который регулирует боль и стресс — в центральной части миндалевидного тела. Это ключевая область мозга, отвечающая за развитие зависимостей.

Хотя ФДЭ-4 уже используется в клинической практике для других заболеваний, его эффективность при лечении алкогольной зависимости у людей еще предстоит подтвердить. В планах ученых также изучить влияние препарата на тревожность и другие эмоциональные расстройства, часто возникающие при отказе от алкоголя.