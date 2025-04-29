Разработан способ ранней диагностики болезни Паркинсона

Ученые из Фуданьского университета и Шанхайского университета традиционной китайской медицины разработали новые вещества для медицинской диагностики, которые позволяют на ранней стадии обнаруживать болезнь Паркинсона и похожие заболевания мозга. Работа опубликована в журнале Genomic Psychiatry.

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Болезнь Паркинсона — это серьезное заболевание, связанное с нарушениями работы мозга. Одной из его причин считается накопление особого белка — α-синуклеина. Раньше обнаружить его можно было только после смерти человека, что мешало ранней диагностике и эффективному лечению.

Теперь же ученые создали специальные вещества, которые вводят в организм и отслеживают с помощью ПЭТ-сканирования (позитронно-эмиссионной томографии). Они помогают «подсветить» вредные скопления белка прямо в живом мозге.

«Это настоящий прорыв. Мы впервые можем увидеть изменения, связанные с болезнью, еще при жизни пациента», — рассказала доктор Фан Се из больницы Хуашань.

Одно из таких веществ, [18F]C05-05, уже успешно протестировали на пациентах с признаками болезни Паркинсона и деменции. Оно показало повышенное накопление в тех участках мозга, которые чаще всего страдают от этих заболеваний. Причем уровень накопления совпадал с выраженностью симптомов у пациентов.

Другое вещество, [18F]ACI-12589, особенно хорошо показало себя при диагностике другого заболевания — множественной системной атрофии. Оно помогло отличить его от других похожих болезней.