Найден способ предсказать развитие деменции по глазам

Истончение светочувствительной ткани в задней части глаза (сетчатки) может указывать на повышенный риск развития деменции у людей старше 40 лет. К такому выводу пришли ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

© Газета.Ru

Научная работа была основана на Многодисциплинарном исследовании здоровья и развития жителей города Данидина, которое длилось 45 лет. В нем приняли участие 900 новозеландцев. Средний возраст добровольцев составил 45 лет.

На первом этапе ученые сделали снимки сетчатки всех добровольцев. Затем данные сопоставили с результатами когнитивных тестов, предназначенных для прогнозирования риска развития деменции. Наблюдения проводились с момента рождения участников и затем регулярно — в возрасте трех, пяти, семи, девяти, 11, 13, 15, 18, 21, 26, 32, 38 и 45 лет.

Выяснилось, что у людей с аномально тонкой сетчаткой и патологиями кровеносных сосудов глаз чаще фиксировались признаки снижения когнитивных функций в возрасте 45 лет. По словам специалистов, такие изменения могут свидетельствовать о нарушении кровообращения в организме в целом, что также повышает риск инфаркта и инсульта.

По мнению ученых, визуализация глаз может стать простым и недорогим методом оценки раннего риска деменции. Однако исследователи подчеркнули, что такой тест может лишь указать на потенциальную угрозу, но не установить окончательный диагноз.