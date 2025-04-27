Ученые приблизились к тому, что люди могли заново отращивать зубы

Потеря постоянного зуба обычно означает установку протезов или титановых имплантатов, но что, если бы мы могли вырастить новые зубы? Исследовательская группа под руководством Памелы Йелик из Университета Тафтса работает над тем, чтобы сделать это возможным.

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В ходе недавнего исследования ученые успешно вырастили зубы, похожие на человеческие, у свиней, используя смесь свиных и человеческих зубных клеток. Эти зубы были выращены из специальных "зубных почек" - крошечных скоплений клеток, которые формируют основание развивающегося зуба. Они использовали клетки из человеческих зубов мудрости и зубные почки свиней на ранних стадиях развития, которые у свиней, в отличие от людей, могут расти естественным путем.

Команда поместила эти лабораторные зубные почки в челюсти свиней, и в течение нескольких месяцев новые зубы начали развиваться, как настоящие. Хотя период испытаний закончился до того, как зубы смогли полностью сформироваться, внутри челюсти они выглядели как обычные человеческие зубы.

Этот прорыв может в конечном итоге привести к выращиванию настоящих, живых зубов у людей - без необходимости установки имплантатов. Хотя предстоит еще много работы, Йелик считает, что это может стать реальностью уже в ближайшие 10 лет.

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