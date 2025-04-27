Стало известно, какие ошибки разваливают организм к 40 годам

Исследователи выяснили, что последствия нездорового образа жизни в молодые годы начинают себя проявлять примерно в возрасте 36 лет. Результаты работы финских ученых, которые в течение 30 лет наблюдали за состоянием более трех тысяч человек, прокомментировала в своем Telegram-канале эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова.

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Специалисты обратили внимание на пагубные последствия трех ключевых вредных привычек. Это недостаток физической активности, курение и злоупотребление алкоголем. В ходе работы определили, как они влияют на физическое и психическое здоровье с возрастом.

Подобные "слабости" приводят к тому, что у человека к 36 года наблюдается в 2,5 раза более высокий риск ухудшения общего состояния здоровья. При этом на 20-25% снижен физическая выносливость, развивается ожирение, инсулинорезистентность и другие метаболические нарушения.

«Ключ к профилактике хронических заболеваний в будущем - формирование здорового образа жизни до 30 лет», — подчеркнула Зухра Павлова.

Она добавила, что отказ от вредных привычек после 36 лет также связан с более низкими рисками развития многих заболеваний.