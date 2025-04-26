Ученые совершили прорыв в борьбе с оспой обезьян

Китайские ученые из Шанхайского университета науки и технологий совершили прорыв в борьбе с оспой обезьян, выявив уязвимое место вируса и разработав новые мощные ингибиторы. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

© Газета.Ru

Команда сфокусировалась на ключевом ферменте вируса — основной протеазе (CorePro), которая работает как «молекулярные ножницы». Этот фермент расщепляет белки вируса, позволяя ему собирать новые инфекционные частицы. Блокировка CorePro превращает вирус в бесполезный набор компонентов.

Используя рентгеновскую кристаллографию и крио-электронную микроскопию, исследователи впервые получили детальную 3D-структуру протеазы. Оказалось, что она состоит из двух взаимоподдерживающих белковых молекул, напоминающих танцующую пару.

Изначально ученые протестировали алоксистатин — препарат для лечения мышечных заболеваний. Он показал умеренную эффективность, «закрывая» активный центр фермента.

Однако на основе полученных структур исследователи разработали шесть новых соединений, которые связываются с CorePro в 10-20 раз эффективнее. Они работают подобно «молекулярному клею», полностью блокируя работу «ножниц». Потенциально эти вещества могут быть активны против других поксвирусов, включая натуральную оспу.