В России провели эксперимент по изучению сигналов мозга при кремации

Новосибирский крематорий и Музей мировой погребальной культуры провели научный эксперимент и опровергли информацию о том, что перед помещением человека в печь в его мозге фиксируются сигналы страха, об этом говорили в эфире федерального канала в 1996 году.

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В 2019 году основатель Новосибирского крематория Сергей Якушин при участии врача-нейрофизиолога Сергея Яроша решил проверить достоверность информации о сигналах страха и задокументировал эксперимент на фото и видео.

При смерти мозга на энцефалограмме должна быть прямая линия в течение определенного времени. То, что показали в старом сюжете, — энцефалограмма живого человека. По крайней мере, мне было явно видно, что идут ритмы нормальной работы мозга, — сообщил Ярош.

По его словам, хаотичные кривые могут появиться от покачивания проводов и электродов, прикрепленных к телу. Директор крематория Борис Якушин, сын Сергея Якушина, рассказал, что им пришлось кремировать тело на специальном подиуме, а не в гробу.

На видео эксперимента 1996 года датчики прикреплены к гробу, что, по сути, бессмысленно. В нашем эксперименте датчики закреплены на умершей, — передает «Кулик».

Американским ученым из Луисвиллского университета впервые удалось зафиксировать мозговую активность человека в момент смерти. Анализ данных показал, что гамма-волны в мозге, связанные с памятью, сновидениями и процессами медитации, увеличивались за 30 секунд до и после остановки сердца.