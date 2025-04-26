В России разрабатывают препарат для профилактики инсультов

Лекарственное средство для профилактики инсультов разрабатывают ученые из Новосибирска. Препарат уже прошел клинические испытания на животных, сообщает сайт nsktv.ru.

Ученые полагают, что российский препарат будет более безопасным зарубежных аналогов и сможет заменить их на международном рынке. Активное вещество нового лекарства способно заполнять сосуды в местах, где есть сгустки. Так как удалить с помощью оперативного вмешательства их не всегда возможно, препарат поможет пациентам избежать риска внезапного разрыва сосудов.

Разработчики препарата совместно со специалистами Институтом органической химии наладили выпуск хирургического клея для герметизации швов и фиксации тканей, а также БАД для людей, проходящих курс химиотерапии, чтобы минимизировать воздействие на организм ядов и токсинов.