Созданы волокна для восстановления костей

Теперь восстановление костей может стать проще и безопаснее. Доктор Сабрина Копф из Университета Бураса разработала биотекстиль из волокон, созданных бактериями, который может помочь лечить крупные дефекты костей без необходимости пересадки кости из других частей тела. Об этом сообщает University of Borås (UB).

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В своей диссертации Сабрина Копф изучала биопластик под названием полигидроксиалканоаты (PHA), который вырабатывается бактериями. Она сумела переработать этот материал в прочные волокна, добавив в них кальций-фосфат — вещество, которое распознают костные клетки. В лабораторных тестах костные клетки успешно прикреплялись к поверхности волокон и оставались здоровыми.

«Нам удалось создать волокна, прочность которых сопоставима с костью. Из них также можно плести и вязать текстильные структуры», — отметила Копф.

Сегодня кость является второй по частоте трансплантацией тканью в мире после крови, но пересадка собственной кости пациента сопряжена с рисками и ограничениями. Новая технология предлагает экологичную альтернативу: PHA-волокна производятся из отходов, полностью разлагаются в окружающей среде и не оставляют микропластик.

Сабрина Копф подчеркивает, что ее исследование — это не только шаг вперед в биомедицине, но и вклад в достижение целей устойчивого развития ООН. В будущем она продолжит работу с технологиями плавильного прядения.