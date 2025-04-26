Назван возраст, когда проявляются последствия нездорового образа жизни

Вредные привычки, такие как курение, злоупотребление алкоголем и отсутствие физической активности, необходимо устранять как можно раньше, чтобы повысить шансы на счастливую и здоровую старость. Это вывод нового исследования, опубликованного в Annals of Medicine. Исследование, проведенное финскими учеными, отслеживало ментальное и физическое здоровье нескольких сотен человек на протяжении более 30 лет. Людей рожденных в 1959 году в городе Ювяскюля наблюдали с детства и до 60-летнего возраста. Здоровье участников анализировалось на основе данных опросов и медицинских обследований, проведенных в возрасте 27, 36, 42, 50 и 61 года. Ментальное здоровье оценивалось по симптомам депрессии и психологического благополучия, физическое — по индексу метаболического риска, учитывающему артериальное давление, размер талии, уровень сахара, холестерин и другие показатели крови. Исследование оценивало три вредных привычки: курение, чрезмерное употребление алкоголя и гиподинамию.

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Отсутствие физической активности в большей степени оказалось связано с ухудшением физического здоровья, курение — с ухудшением психического, а чрезмерное потребление алкоголя — и с тем, и с тем. Ученые установили, что последствия нездорового образа жизни связаны с ухудшением здоровья уже в возрасте 36 лет.

«Неинфекционные заболевания, такие как болезни сердца и рак, являются причиной почти трех четвертей смертей во всем мире. Однако, ведя здоровый образ жизни, можно снизить риск развития этих заболеваний и преждевременной смерти», — говорит ведущий автор исследования доктор Тия Кекялайнен.

Исследователи отмечают, что исследование наблюдательное, это не позволяет однозначно установить причинно-следственную связь вредных привычек и плохого здоровья. Они считают, что связь вероятно двусторонняя: например, стресс может привести к чрезмерному употреблению алкоголя, что в свою очередь ухудшает личные отношения и психическое благополучие.