Ученые выяснили, какие дети чаще попадают в больницу из-за инфекции

Международная команда ученых выяснила, что маленькие дети с хроническими заболеваниями в два раза чаще госпитализируются из-за респираторно-синцитиального вируса (RSV), чем их здоровые сверстники. Об этом сообщает Pediatric Academic Societies (PAS).

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Респираторно-синцитиальный вирус (RSV) — это распространенный вирус, вызывающий инфекции дыхательных путей, особенно опасные для младенцев и маленьких детей. Он может вызывать бронхиолит и пневмонию, а у уязвимых групп — приводить к тяжелым осложнениям, требующим госпитализации.

RSV — одна из ведущих причин госпитализации маленьких детей зимой. Для большинства болезнь протекает в легкой форме, но у уязвимых пациентов может вызывать тяжелое воспаление дыхательных путей и даже угрожать жизни. Особенно уязвимы дети, рожденные раньше 28-й недели беременности, а также те, у кого поражены легкие, сердце, пищеварительная система или несколько органов одновременно.

Авторы работы рекомендуют расширить практику вакцинации от RSV, включая не только младенцев из групп риска, но и детей с хроническими заболеваниями вплоть до двухлетнего возраста — даже если их матери были вакцинированы во время беременности.