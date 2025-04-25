Ученые выявили причину детского рака

Международная команда ученых пролила свет на загадочную связь между малярией и лимфомой Беркитта — самым распространенным детским раком в странах экваториальной Африки и Новой Гвинеи. Инфекция, вызываемая паразитом Plasmodium falciparum, напрямую влияет на развитие этой злокачественной опухоли. Работа опубликована в журнале The Journal of Immunology (JI).

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Лимфома Беркитта поражает B-клетки иммунной системы — те, что вырабатывают антитела. Хотя в мировом масштабе болезнь встречается редко, в регионах с высоким уровнем малярии ее частота в 10 раз выше. Среди всех видов Plasmodium, только P. falciparum связан с этим типом рака.

«Теперь мы знаем, что малярия играет непосредственную роль в повышении риска детского рака, — отметила доктор Розмари Рочфорд, профессор иммунологии и микробиологии из Университета Колорадо и руководитель исследования. — А значит, меры по снижению распространения малярии могут одновременно снизить частоту лимфомы Беркитта».

Ключевым открытием стало обнаружение повышенного уровня фермента AID (активационно-индуцируемая цитидин-дезаминаза) в B-клетках детей с малярией. AID участвует в процессе, вызывающем генетическую мутацию — транслокацию гена MYC, которая и приводит к болезни. Ученые подтвердили, что фермент не только вырабатывается в избытке, но и остается функциональным — то есть способен запустить мутационный процесс.

В исследовании сравнивали кровь детей с малярией легкой формы (без осложнений) и здоровых детей. Разница в уровне AID оказалась значительной.