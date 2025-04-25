Названы препараты, резко повышающие риск деменции

Длительный прием лекарств от кислотного рефлюкса на треть увеличивает риск деменции. К такому выводу пришли неврологи из Университета Миннесоты (США).

В исследовании ученые проанализировали влияние ингибиторов протонной помпы (ИПП) на здоровье людей. Они применяются для лечения кислотного рефлюкса состояния, при котором желудочная кислота попадает в пищевод. Оно грозит появлением изжоги и даже язвами.

Лекарственные препараты воздействуют на ферменты в слизистой оболочке желудка, снижая выработку кислоты. Ранее стало известно, что у них есть побочные эффекты: возрастает риск инсультов и заболеваний почек.

Новая научная работа раскрыла еще одно негативное последствие. В исследовании приняли участие 5700 человек в возрасте 45 лет и старше, у которых на момент начала наблюдений не было признаков деменции. Из них 1490 человек (26%) принимали ИПП. Их разделили на группы в зависимости от длительности приема средств: до 2,8 лет, от 2,8 до 4,4 лет и более 4,4 лет.

За 5,5 лет у 585 участников (10%) началась деменция. Ученые подсчитали, что длительный (более 4,4 лет) прием ИПП повышал риск деменции на 33%. Причина такой взаимосвязи пока осталась неизвестной, сообщает Neurology.

Ранее эксперты назвали три вопросы, помогающие выявить болезнь Альцгеймера на ранней стадии. Они звучат так: «Беспокоит ли вас что-либо сейчас? Приносит ли вам что-либо радость? Какие новости привлекли ваше внимание за последние три месяца? Тревожные признаки: отрицательный ответ на первый вопрос и чрезмерно подробный ответ на второй. Отвечая на третий вопрос, люди с заболеванием могут назвать событие, случившееся слишком давно.