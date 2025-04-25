Разработан генный препарат для борьбы с ожирением

Ученые из научно-технологического университета «Сириус» в России запатентовали препарат, который может стать эффективным средством в борьбе с ожирением. Новый препарат основан на генной биоинженерии и представляет собой метод перепрограммирования белых жировых клеток в более активные клетки, которые быстрее расщепляют жир.

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Технология заключается в использовании аденоассоциированного вирусного вектора, который доставляет ген PRDM16 в жировую ткань. Этот ген стимулирует превращение белой жировой ткани в бурую, которая более эффективно сжигает калории и способствует снижению массы тела. Исследования, проведенные на лабораторных мышах, показали, что применение этого метода приводит к значительному снижению массы животных.

Такой подход может оказать влияние на лечение и профилактику метаболических заболеваний, включая ожирение.