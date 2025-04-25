В России предложили лечить рак новым веществом

Ученые Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) совместно с учеными Института химии ДВО РАН создали новое вещество, образуемое добавлением редкоземельного элемента европия к природному соединению хлорину е6, выделяемому из водорослей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ТГМУ.

В настоящее время лучевая терапия является одним из самых эффективных способов лечения рака. Однако этот метод характеризуется серьезными побочными эффектами, — такими как кожные реакции, усталость или, в более серьезных случаях, повреждение органов. Новое вещество позволит повысить эффективность лечения злокачественных опухолей и уменьшит побочные эффекты от радиотерапии.

Вещество, синтезированное дальневосточными учеными, — это фотосенсибилизатор, увеличивающий чувствительность биологических тканей к воздействию света. Препарат с таким действием вводят пациенту перед лучевой терапией.

Оценка влияния соединения на опухолевые и здоровые клетки показала его крайне низкую токсичность. Препарат избирательно накапливается в опухолевых клетках, что позволяет точно нацелить пучок излучения на злокачественные образования и снизить суммарную дозу радиации. Все это повысит переносимость лечения и улучшит качество жизни пациента.

Препарат уже продемонстрировал эффективность в отношении опухолевых клеток после облучения в два грея (2 Гр) — это разовая доза, при которой через сутки после процедуры количество нежизнеспособных опухолевых клеток достигает 97%. Сейчас коллектив ученых продолжает изучать механизм действия препарата на разные типы рака. Пока исследования проводятся на клеточных культурах.

Сегодня ученые продолжают изучать механизм действия нового вещества на разные типы рака, проводя исследования на клеточных культурах.