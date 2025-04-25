Как таяние льдов может привести к появлению древних смертельных болезней

Международная группа учёных выяснила, что ускоряющееся таяние арктических льдов создаёт предпосылки для повторного появления забытых болезней. Об этом говорится в статье, недавно опубликованной в журнале Science of the Total Environment.

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Авторы проанализировали десятки исследований, статей и государственных докладов, освещающих ситуацию в регионах Канады, Аляски, Гренландии и северной части Европы. Они пришли к выводу, что разморозка почв грозит выпустить наружу возбудителей инфекций, хранившиеся в телах погибших животных и других органических остатках.

«Поскольку Арктика нагревается быстрее, чем большинство других частей света, мы наблюдаем изменения в окружающей среде — такие как таяние вечной мерзлоты и смещение экосистем — которые могут способствовать распространению инфекционных заболеваний между животными и людьми», — сказал Халед Мегахед Аббас из Университета Шарджи, соавтор исследования.

Учёные обращают внимание на необходимость разработки единой комплексной стратегии охраны здоровья в условиях стремительно меняющегося мира. Они отмечают, что сегодняшние санитарные стандарты не соответствуют реалиям региона, охваченного быстрым таянием вечной мерзлоты. Климатические изменения нарушают баланс природных процессов, увеличивая численность переносчиков инфекций и изменяя маршруты миграции животных.