Выяснено, почему нам сложно забыть пищевое отравление

Отравление - тот опыт, который вы, скорее всего, не забудете. И теперь учёные знают почему.

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В рамках исследования, опубликованного в журнале Nature, была обнаружена у мышей нейронная схема, которая и делает отравление таким запоминающимся. Мозг этих животных без проблем связывал незнакомую еду в прошлом с мучениями в животе в настоящем.

Учёные и ранее знали, что за вкусы и их оценку отвечает миндалевидное тело. Также специалисты выяснили, что кишечник сообщает мозгу, что он чувствует себя отвратительно, активируя особые "тревожные" нейроны - CGRP.

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Спустя пять лет экспериментов Кристофер Циммерман из Принстонского университета вместе с коллегами понимает, как процессы в мозге взаимодействуют, чтобы запечатлеть в памяти опасные вкусы.

Команда учёных в рамках эксперимента заставила мышей выпить виноградный напиток Kool-Aid и через 30 минут ввела грызунам хлорид лития, чтобы они заболели. Через два дня специалисты снова дали мышам этот напиток.

Когда мыши впервые выпили сок из винограда, их нейроны CGRP активировались и повысили чувствительность нейронов в миндалевидном теле, которые представляли вкус. Позже, когда животные снова столкнулись с этим напитком, эти нейроны тоже активировались. Это значит, что подкрепление от нейронов CGRP помогает миндалевидному телу запомнить опасную пищу. Такого эффекта не было у грызунов, которые попробовали виноградный напиток и потом не заболели. У людей же с опасной едой может ассоциироваться не только вкус, но и другой элемент опыта отравления.

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