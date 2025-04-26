Ученые впервые вырастили новые зубы

Когда ребенок теряет молочные зубы, под десной уже растут постоянные. Но если мы теряем постоянный зуб, нового на его месте не появится. Сегодня для восстановления зубов используются только протезы или титановые импланты, которые не способны полностью заменить живой зуб. Однако исследователи из Школы стоматологии Университета Тафтса под руководством профессора Памелы Йелик нашли способ приблизить мечту о выращивании настоящих зубов. Работа опубликована в журнале Stem Cells Translational Medicine (SCTM).

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Ученые вырастили зубоподобные структуры у свиней, используя комбинацию клеток человека и свиньи. Они собрали клетки пульпы из удаленных человеческих зубов и совместили их с эпителиальными клетками из не прорезавшихся зубов свиней. Затем ученые поместили эти клетки в специальный каркас и имплантировали их во взрослые свиные челюсти.

Через несколько месяцев биоразработанные зубы прошли те же стадии развития, что и естественные, хотя эксперимент был завершен до момента их прорезывания.

«Мы смогли вырастить прекрасные маленькие зубы, которые выглядят как натуральные человеческие», — отметила Йелик.

В будущем команда планирует отслеживать развитие зубов дольше, а также ищет способы запускать рост новых зубов прямо в челюсти человека без необходимости выращивания клеток в лаборатории. Ученые надеются, что в течение следующего десятилетия появится возможность выращивать полностью человеческие живые зубы на месте утраченных.