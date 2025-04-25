Ученые узнали, защищает ли прием витамина D от простуды

Приём витамина D в форме добавок может быть не таким эффективным для профилактики простуды, как считалось ранее. Недавний анализ, опубликованный в The Lancet, показал: приём этих добавок не даёт статистически значимой защиты от развития острых респираторных инфекций.

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В рамках нового исследования эксперты проанализировали данные 46 научных работ и более 64 000 участников. Оказалось, что приём витамина D не привёл к значительному риску возникновения простуды у людей вне зависимости от возраста, дозировки или текущего уровня витамина.

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Как отмечает пульмонолог Нил В. Шлюгер, доктор медицины, декан медицинского факультета Нью-Йоркского медицинского колледжа, который не принимал участия в исследовании, полученные результаты неудивительны. Хотя предыдущий обзор (2021 г.) предполагал небольшую пользу в профилактике острых респираторных инфекций от приёма добавок витамина D, это открытие едва достигло статистической значимости.

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