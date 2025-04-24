Исследователи предупредили о негативном свойстве корицы

Американские ученые из Национального центра исследований природных продуктов обнаружили, что циннамальдегид, содержащийся в корице, может снижать эффективность рецептурных лекарств. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Food Chemistry.

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По данным исследователей, это соединение активирует рецепторы, регулирующие метаболизм лекарств, из-за чего препараты могут выводиться из организма быстрее, чем необходимо, теряя свою эффективность— Если человек принимает добавки с корицей в больших количествах, не сообщая об этом врачу, это может привести к тому, что лекарство не подействует должным образом, — отметил Шабана Хан, ведущий научный сотрудник центра.

Заместитель директора центра Амар Читтибойна подчеркнул, что цейлонская корица из Шри-Ланки, содержащая меньше кумарина, считается более безопасной. Соавтор исследования Билл Герли добавил, что людям, использующим корицу как добавку на фоне приема рецептурных препаратов, следует проконсультироваться с врачом.

Ученые также указали на необходимость дальнейших исследований биохимического воздействия корицы и ее взаимодействия с лекарствами, рекомендуя соблюдать осторожность до получения результатов клинических испытаний, говорится в исследовании.Ранее гастроэнтеролог Александра Разаренова предупредила, что употребление хлеба напрямую влияет на ЖКТ и может спровоцировать образование газов, дискомфорт и неприятные болезненные ощущения в области живота.