Ученые раскрыли тайны «пустоты в сознании»

Феномен «пустоты в сознании» (mind blanking), когда человеку кажется, что он ни о чем не думает, стал объектом пристального внимания ученых и философов. Международная команда исследователей проанализировала данные о состоянии, которое остается одной из самых загадочных форм человеческого сознания. Работа опубликована в журнале Trends in Cognitive Sciences (TCS).

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В состоянии бодрствования мысли человека, как правило, непрерывно сменяют друг друга. Однако случаются моменты, когда сознание как будто отключается — не остается ни мыслей, ни внутренних образов, ни слов. Это и называют «пустотой в сознании». Несмотря на распространенность явления, его природа до сих пор не была однозначно определена.

Ранее mind blanking изучали через призму «блуждания ума», то есть свободного потока мыслей. Но ученые убеждены: это принципиально иное состояние, которому свойственны сонливость, заторможенность и склонность к ошибкам. В своей работе они проанализировали 80 научных публикаций, в том числе эксперименты с наблюдением за мозговой активностью участников, утверждавших, что «ни о чем не думали».

Исследование показало, что «пустота» в голове встречается примерно у 5–20% людей в течение бодрствования, чаще — при утомлении, после недосыпа, в ходе длительных задач на внимание или после физического истощения. Также чаще об этом состоянии сообщают дети с СДВГ и люди с тревожными расстройствами. Кроме того, оно связано с рядом неврологических заболеваний, включая инсульты, судороги и редкий синдром Клейне–Левина, при котором пациенты могут спать до 20 часов в сутки.

Измерения активности мозга с помощью ЭЭГ и фМРТ показали, что перед наступлением mind blank наблюдается снижение сложности мозговых сигналов, замедление сенсорной обработки и появление «локального сна» — состояний, при которых некоторые участки мозга словно засыпают, несмотря на общее бодрствование. Пульс и размер зрачков при этом также снижаются.

В некоторых случаях феномен возникает при перегрузке — когда поток мыслей становится слишком интенсивным, мозг «выключает» осознанную активность. Если же человеку дают инструкцию намеренно «очистить сознание», это сопровождается подавлением активности в областях мозга, отвечающих за речь, память и моторику.

Исследователи предполагают, что ключ к пониманию этого феномена — в уровне физиологического возбуждения: как слишком высокая, так и слишком низкая активность может приводить к «провалам» в сознании. Поэтому они предлагают рассматривать mind blanking как целую группу состояний, обусловленных динамикой уровня бодрствования и активации мозга.