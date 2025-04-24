В России начнут выпускать инновационные микроскопы для стоматологии

Устройство заменит дорогие зарубежные аналоги

Красногорский завод им. С.А. Зверева (КМЗ), входящий в холдинг «Швабе» под управлением Ростеха, готовится к запуску производства нового стоматологического операционного микроскопа. Это первый в России прибор такого класса, способный формировать цифровое 3D-изображение во время хирургического вмешательства. Ранее подобное оборудование поставлялось исключительно из-за рубежа.

Новый микроскоп разрабатывается в сотрудничестве с российской компанией и проходит процесс регистрации как медицинское изделие. Врач сможет видеть увеличенное 3D-изображение на большом экране с диагональю 150 см, что делает процедуру точнее и комфортнее. Также изображение будет доступно для пациента, что повышает прозрачность манипуляций и доверие.

Использование экрана вместо классических окуляров позволяет специалисту и ассистенту работать в более удобной позе. Детализированная картинка и широкий обзор облегчают диагностику и лечение. Такие возможности особенно важны в стоматологии, где каждая мелочь имеет значение.

Планируется, что в 2026 году КМЗ выпустит около 20 подобных микроскопов.