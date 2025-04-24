В России импортозаместили видеоскоп для диагностики ЖКТ

Специалисты из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» представили первый отечественный эндоскоп. Этот прибор предназначен для высокотехнологичной диагностики, в том числе для выявления онкологических заболеваний и других патологий на ранних стадиях.

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В новом эндоскопе разработан видеомодуль с светодиодным источником света, видеопроцессор для обработки сигнала и программное обеспечение для повышения качества изображения. Одним из ключевых усовершенствований стал хромоэндоскопический модуль, который позволяет окрашивать слизистые контрастными красителями для точной визуализации патологий. Это значительно улучшает диагностику заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Технология виртуальной хромоэндоскопии, реализованная в устройстве, предоставляет новые возможности для диагностики. Этот метод используется для выявления патологий на ранних стадиях, что особенно важно для своевременного лечения. Разработчики уверены, что их инновация может превзойти зарубежные аналоги благодаря четырем режимам обработки изображения, включая уникальный режим с оптимальным цветовым контрастом.

В настоящее время ведется работа над программным модулем для диагностики предракового состояния желудка.