Что особенного нашли ученые в сосудах пациентов с инсультом

Американские ученые из Университета Нью-Мексико нашли тревожную связь между микро- и нанопластиками в организме человека и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, что у пациентов с атеросклеротическими бляшками концентрация пластиковых частиц в сосудах шеи может быть в 51 раз выше, чем у здоровых людей. Доклад представили на конференции Американской кардиологической ассоциации (AHA).

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Исследование показало, что у перенесших инсульт и микроинсульт уровень микропластика в бляшках достигал 2888 мкг/г. У людей без симптомов, но с бляшками показатель составлял 895 мкг/г. В здоровых артериях пластика почти не обнаруживалось (57 мкг/г).

Хотя прямая связь между пластиком и сердечными приступами пока не доказана, ученые обнаружили изменения в активности генов иммунных клеток, снижение противовоспалительных процессов в сосудах и нарушение стабильности атеросклеротических бляшек.

Исследователи планируют изучить долгосрочное влияние микро- и нанопластиков на сердечно-сосудистую систему.