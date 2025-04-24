Названа неожиданная польза статинов

Международная команда ученых выяснила, что пациенты с хроническим лимфолейкозом или малой лимфоцитарной лимфомой, которые принимали статины — препараты для снижения холестерина — на момент начала противораковой терапии, имели на 61% меньший риск смерти от рака по сравнению с теми, кто статины не принимал. Работа опубликована в журнале Blood Advances.

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«Это первое систематическое исследование связи между приемом статинов и выживаемостью у пациентов с раком крови, проходящих лечение современными таргетными препаратами, такими как ибрутиниб, — отметил ведущий автор работы Ахмад Абуэлва, доктор философии, доцент Университета Шарджи. — Наши результаты демонстрируют прочную связь между приемом статинов и улучшением выживаемости в этой группе пациентов».

В исследовании были проанализированы данные 1467 пациентов, участвовавших в четырех международных клинических испытаниях с 2012 по 2019 год. Примерно треть из них (29%) принимали статины при начале терапии. Все пациенты получали лечение ибрутинибом — как в монорежиме, так и в комбинации с другими препаратами. У большинства (92%) был диагностирован хронический лимфолейкоз.

После пяти лет наблюдения исследователи обнаружили, что прием статинов связан с 61% снижением риска смерти от онкологического заболевания, 38% снижением риска смерти от любой причины и 26% снижением вероятности прогрессирования заболевания. При этом применение статинов не повышало риск тяжелых побочных эффектов.