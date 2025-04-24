Выяснено, как воспоминания контролируют метаболизм

Ученые из Тринити-колледжа в Дублине нашли связь между памятью о холоде и метаболизмом. Оказавшись в холодной среде, организм запускает процесс термогенеза, увеличивая метаболизм для сохранения тепла. Теперь исследователи доказали, что мозг запоминает холодные ощущения и использует эти воспоминания для регулировки обмена веществ в будущем.

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Это открытие может иметь важные приложения для лечения заболеваний, связанных с нарушением терморегуляции, таких как ожирение и рак. Кроме того, оно может помочь лучше понять, как память влияет на наше поведение и эмоции.

Для того чтобы доказать, что мозг формирует воспоминания о холоде, ученые обучили мышей ассоциировать низкую температуру с определенными визуальными сигналами. Через несколько дней, даже при нормальной температуре, мыши показывали повышенный метаболизм, как если бы они предсказывали холод.

Эти эксперименты показали, что в мозге образуются специальные клетки, которые активируются, когда животное ожидает холодную среду.