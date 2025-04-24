Ученые научились менять активность клеток

В России научились менять активность клеток с помощью наночастиц и магнитного поля
Ученые Томского политехнического университета в составе научной группы провели комплексное исследование дисперсных магнитоэлектрических наночастиц ультрамалого размера. Исследование показало, что наночастицы способны активировать и тормозить клеточные процессы с помощью магнитного поля. Подход может стать основой для разработки новых методов лечения на основе нанотехнологий, например, в онкотерапии и регенеративной медицине. Результаты опубликованы в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.
Магнитоэлектрические наночастицы позволяет контролировать биологические процессы благодаря неинвазивной электростимуляции.
Функционализированные магнитоэлектрические наночастицы со строением «ядро-оболочка» на основе биосовместимых материалов были разработаны с помощью микроволнового гидротермального метода.
«Это открывает новые горизонты для управления клеточной активностью, так как свойства наносистем позволяют их эффективным образом включать и отключать в зависимости от необходимых условий. Это делает взаимодействие с клетками более гибким», — говорит соавтор публикации, инженер-исследователь Международного научно-исследовательского центра «Пьезо- и магнитоэлектрические материалы» ТПУ Полина Чернозем.
Это достигается за счет применения электростимуляции с помощью безопасного низкоинтенсивного магнитного поля.
«Нам удалось продемонстрировать контроль над клеточной активностью. Мы можем стимулировать рост здоровых клеток и подавить активность злокачественных. Подход в перспективе может стать основой для разработки новых методов лечения в онкотерапии и регенеративной медицине. Стимуляцию клеток можно будет осуществлять неинвазивно без сложных хирургических процедур», — добавляет директор Международного исследовательского центра «Пьезо- и магнитоэлектрические материалы», профессор ТПУ Роман Сурменев.