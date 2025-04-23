Выяснено, остается ли эмпатия у пациентов с деменцией

Исследователи из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что хотя при болезни Альцгеймера социальные навыки обычно ухудшаются, способность к эмпатии может оставаться прежней или даже возрастать. Работа опубликована в журнале Alzheimer s & Dementia.

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Исследование стало одним из первых, где зафиксировано возможное улучшение когнитивной функции — эмоциональной эмпатии — у людей с деменцией. Исследователи сравнили данные 2 409 участников из 28 разных исследований по всему миру, у которых была диагностирована либо деменция, либо легкое когнитивное расстройство (ЛКР) — состояние, предшествующее деменции.

Пациенты с болезнью Альцгеймера хуже справлялись с распознаванием эмоций по лицу и пониманием мыслей других людей, чем участники с ЛКР. Однако по уровню эмоциональной эмпатии — способности чувствовать и реагировать на эмоции других — они неожиданно показали даже лучшие результаты.

«Мы получили убедительные доказательства сохраненной или даже повышенной эмоциональной эмпатии у людей с болезнью Альцгеймера по сравнению с теми, у кого лишь начальная стадия когнитивного снижения», — отметил ведущий автор исследования доктор Эндрю Зоммерлад.

По его словам, этот результат может быть использован при разработке психологической поддержки для пациентов, позволяющей сохранить социальные связи.