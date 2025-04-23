В Китае человеку  впервые имплантировали «чип трезвости»

В провинции Аньхой на востоке Китая впервые успешно имплантировали «чип трезвости» пациенту, страдающему от многолетнего алкоголизма. Как сообщает China Daily, операция прошла в филиале Третьей народной больницы города Фуян и уже показала положительный результат: тяга пациента к спиртному значительно снизилась.

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Пациент по фамилии Ли, мужчина около 40 лет, боролся с алкогольной зависимостью более двух десятилетий. Несмотря на многократные попытки лечения, он неоднократно возвращался к употреблению алкоголя — зафиксировано 9 госпитализаций из-за рецидивов. Алкоголь разрушал не только его здоровье, но и отношения в семье: частые ссоры и агрессия стали обычным делом.

После появления новой терапии на базе больницы Ли решил попробовать имплантацию, посоветовавшись с семьей.

Что такое «чип трезвости»?

Несмотря на название, это не электронное устройство, а препарат налтрексон гидрохлорид пролонгированного действия, который блокирует рецепторы удовольствия от алкоголя и снижает психологическую тягу. Его имплантируют под кожу в нижнюю часть живота через разрез длиной всего 1 см. Операция занимает менее 5 минут и проводится под местной анестезией.

В случае Ли было введено 10 таблеток, каждая размером с соевый боб. Лекарство начинает действовать через 4 часа и стабильно высвобождается в течение более шести месяцев, что исключает пропуски доз и делает терапию удобной и надёжной. Обычно достаточно одной имплантации.

Клинические испытания II фазы проходили с апреля 2023 года по сентябрь 2024 года в рамках многоцентрового двойного слепого исследования, организованного Второй больницей Сянъя Центрального Южного университета (Хунань). Согласно отчету от ноября 2024 года, препарат показал высокую безопасность и эффективно снижал общее потребление алкоголя, количество запойных дней и объем выпитого.

Сейчас метод уже применяется в ряде городов: Чэнду, Вэньчжоу, Чжумадянь и других. В феврале 2025 года 35-летний пациент из провинции Хубэй сообщил, что после процедуры у него исчезла тяга к спиртному даже на уровне запаха.

По словам врачей, алкоголизм — это трудно поддающееся лечению хроническое заболевание мозга, а традиционные подходы показывают высокий процент рецидивов. Новый метод может радикально изменить ситуацию, улучшив как показатели лечения, так и качество жизни пациентов.

Препарат уже практикуется в больницах по всему Китаю. Если терапия продолжит демонстрировать такие же результаты, она может стать прорывом в лечении зависимости.