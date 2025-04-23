Разработана краска, убивающая бактерии и вирусы

Ученые из Ноттингемского университета создали покрытие, которое при нанесении в составе краски эффективно уничтожает широкий спектр патогенов. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Медицинские учреждения по-прежнему сталкиваются с серьезной проблемой: несмотря на регулярную дезинфекцию, на поверхностях могут выживать опасные микроорганизмы, а случаи внутрибольничных инфекций все еще приводят к тысячам смертей ежегодно. Исследования показали, что даже после тщательной уборки поверхности могут служить резервуарами для генов устойчивости к антибиотикам.

В основе инновации ученых — хлоргексидин, хорошо известный в медицине дезинфицирующий агент, который здесь был интегрирован в полимерную смолу. Такая формула позволяет покрытию убивать бактерии и вирусы, не выделяя вредных веществ в окружающую среду и не теряя эффективности при прикосновении.

«Мы создали краску, которая не только уничтожает патогены на поверхности, но и остается активной в течение длительного времени. Это практичное и доступное решение для борьбы с внутрибольничными инфекциями и распространением устойчивости к антибиотикам», — рассказала руководитель исследования доктор Фелисити де Коган.

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Прототип был разработан в сотрудничестве с компанией Indestructible Paint, производителем высокоэффективных покрытий для авиационной, железнодорожной и промышленной отраслей. Уже проведены успешные испытания на различных твердых непористых материалах, включая пластик и металл. В перспективе краску планируется применять не только в больницах, но и в транспорте — например, для покрытия сидений и столиков в самолетах.

«Пандемия COVID-19 подчеркнула важность борьбы с инфекциями в клиниках», — отметила доктор де Коган. — «Разработка подобных покрытий — важный шаг в сторону более безопасной среды, особенно для уязвимых пациентов».

В настоящее время краска проходит дальнейшее тестирование, и исследователи надеются, что вскоре она будет доступна для коммерческого использования в разных сферах — от здравоохранения до транспорта и промышленности.