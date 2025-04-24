Выявлены генетические механизмы наследования тревожности

Российские ученые обнаружили, что при наследовании повышенного или пониженного уровня тревожности задействуются разные генетические механизмы. В зависимости от этого будет сильно отличаться модель поведения организма в стрессовых условиях, сообщили в пресс-службе Института цитологии и генетики СО РАН.

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Отмечается, что отделить средовые факторы от наследственных помогает анализ не отдельных генов, а генных сетей (совокупность генов и их продуктов, которые работают как некий комплекс факторов, определяющий ту или иную характеристику организма или черту личности). Авторы работы проанализировали результаты нескольких исследований проявления тревожности у мышей.

«Результат получился очень интересный - мышей с высокой тревожностью и мышей с низкой тревожностью от нормального уровня отличают разные генные сети. То есть, речь идет не о разных мутациях в одних и тех же генах, задействуются разные генетические механизмы. Затем был проведен анализ данных о генах-ортологах уже у человека и построена такая же модель, <...> как и у мышей, у людей низкий и высокий уровень тревожности связаны с разными генными сетями», — цитирует пресс-служба одного из авторов исследования Александра Савостьянова.

В институте пояснили, что таким образом можно говорить не про одно качество, интенсивность проявления которого меняется, а о трех разных свойствах психики, которые во многом определяются разными генными сетями. И в зависимости от этого очень сильно отличается модель поведения в стрессовых условиях. В случае возникновения опасности обладатель высокой личностной тревожности снижает активность и старается избегать источника опасности. А те, у кого тревожность низкая - напротив, могут двигаться навстречу опасности, как-то приспосабливаясь к изменившимся условиям. И хотя, на первый взгляд, кажется, что первая стратегия более надежна с точки зрения выживаемости, это не совсем так.

О моделях тревожности

«В ряде случаев выигрышной оказывается модель низкой тревожности. Например, когда популяции угрожает голод из-за сокращения ресурсов на определенной территории, те, у кого тревожность ниже нормы первым отправятся на поиски новых источников пищи и могут оказаться в более выигрышном положении», — объяснил ученый.

Применительно к людям, можно предположить, что низкий уровень тревожности свойственен, прежде всего, тем, кого принято называть "пассионариями". Таким образом, результаты исследования помогают лучше понять генетический фундамент этого социо-психологического явления.

В пресс-службе отметили, что отклонения уровня тревожности ассоциированы с разными патологическими состояниями психики (высокая тревожность влечет повышение риска депрессии на почве стрессовых истощений, низкая же - с неадекватной оценкой рисков как таковых и вытекающими из этого последствиями). Поэтому изучение наследственных факторов, влияющих на это свойство личности, имеет важное значение и с точки зрения медицины.