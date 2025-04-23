Врачи объяснили, почему детей-аутистов становится больше

По состоянию на 2022 год примерно у 1 из 31 ребёнка в США был диагностирован аутизм к моменту, когда им исполнилось 8 лет. Об этом сообщили учёные в еженедельном отчёте о заболеваемости и смертности Центров по контролю и профилактике заболеваний.

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Аутизм - это неврологические различия, которые называются в совокупности расстройствами аутистического спектра (РАС). Проявление расстройства зависит от его тяжести. К примеру, в тяжёлых случаях люди могут вообще не разговаривать или иметь интеллектуальные нарушения, проблемы с поведением либо медицинские состояния, требующие интенсивного лечения. На другом конце спектра относятся те, кто может думать немного иначе, чем другие, либо иметь свето- или звукочувствительность.

Сейчас точное количество людей, страдающих аутизмом, неизвестно. В новом отчёте оценивается распространённость этого состояния в 16 местах в США среди 8-летних детей. Исследование предполагает, что она составляет 32,2 на каждые 1000 детей, с разницей в зависимости от штата.

По мнению большинства учёных, рост случаев аутизма по большей части обусловлен повышением осведомлённости и выявления аутизма. Об этом, например, сказал педиатр Деннис Куо из Медицинского центра Университета Рочестера в Нью-Йорке и бывший председатель Совета Американской академии педиатрии по детям с ограниченными возможностями.

Есть и другие факторы, которые могут способствовать росту аутизма. Так, преждевременные роды - фактор риска развития этого расстройства. При этом с годами всё больше детей, которые родились рано, выживают. Кроме того, у отцов старшего возраста больше шансов иметь детей с аутизмом из-за небольшого увеличения частоты мутаций с возрастом. За последние же годы средний возраст тех, кто становится отцом, немного увеличился. Повышает риск возникновения синдрома Дауна и позднее рождение детей, отмечает Дэниел Гешвинд, невролог и генетик из Медицинской школы Дэвида Геффена Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Правда, на самом деле всего этого недостаточно, чтобы объяснить такой значительный рост случаев аутизма.