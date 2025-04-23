Ученые раскрыли, как клетки могут возродиться после смерти

Ученые раскрыли тайну, как клетки могут возродиться после смерти
В 2021 году исследователи создали ксеноботов, используя клетки лягушки. Эти микроскопические конструкции обладают способностью к передвижению и самовоспроизводству. Впоследствии были созданы антроботы на базе клеток легких человека, демонстрирующие способность к регенерации поврежденных тканей.
Научные изыскания демонстрируют, что клеточные мембраны функционируют подобно сложным электрическим цепям, передавая сигналы, запускающие рост и движение клеток.
Подобный прогресс может радикально изменить медицину, открывая перспективы для антроботов, способных доставлять медикаменты в организм с последующим полным растворением.
Это "третье состояние" – не плод воображения, а реальный факт, способный трансформировать наше восприятие жизни, смерти и потенциала человеческого тела, сообщает "Космос".
Ранее сообщалось, что земля вступает в новую климатическую эру.