Ученые нашли неожиданную связь между антибиотиками и астмой

Ученые обнаружили, что антибиотики, принимаемые детьми до двух лет, связаны с повышенным риском заболеваний. Нужно сторожно использовать антибиотики, особенно у малышей, чтобы защитить их здоровье в будущем, сообщает портал Uhealthy.

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Исследователи проанализировали данные более миллиона детей и провели отдельное сравнение между братьями и сестрами, чтобы учесть генетические и экологические факторы. Они обнаружили, что дети, принимавшие антибиотики до двух лет, чаще сталкивались с астмой, пищевыми аллергиями и аллергическим ринитом. Риск возрастал с увеличением количества принятых антибиотиков, что указывает на эффект доза–реакция. Также была замечена возможная связь с умственной отсталостью, но не с аутизмом, диабетом 1 типа или тревожностью.

Интересно, что исследование 2020 года показало, что минимум 25% детей в больницах получали антибиотики без необходимости — часто при вирусных инфекциях, которые ими не лечатся. Это подчеркивает проблему необоснованного назначения лекарств.

Нарушение микробиома в раннем возрасте может повлиять на развитие иммунной системы, делая детей более уязвимыми к аллергиям и астме. Сравнение братьев и сестер укрепило выводы: даже при схожем генетическом и экологическом фоне дети, принимавшие больше антибиотиков, чаще болели астмой.

Ученые призывают врачей и родителей быть осторожнее с антибиотиками.