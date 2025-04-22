ИИ научился оценивать вероятность заболевания сердца по ЭКГ

Американские ученые дали алгоритму ИИ оценить ЭКГ 71 тысячи пациентов на наличие гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП) и откалибровали его результаты в соответствии с реальными диагнозами людей. Теперь система может не просто поставить «высокий риск ГКМП», а точно оценить его вероятность. В будущем это поможет врачам быстрее выявлять пациентов с ГКМП и начинать лечение до появления симптомов. Исследование опубликовано в журнале NEJM AI.

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Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) — это заболевание, при котором утолщение сердечной мышцы уменьшает приток крови, из-за чего у пациента может внезапно остановиться сердце. Болезнь встречается примерно у одного из 200 человек по всему миру, но зачастую остается незамеченной до обострения.

Существует алгоритм искусственного интеллекта, оценивающий вероятность ГКМП у конкретного человека, — Viz HCM. Оценивая электрокардиограмму, он выдает решение — «подозрение на ГКМП» или «высокий риск развития ГКМП».

Американские ученые решили улучшить алгоритм и ввести в него функцию вероятности диагноза. Для этого они протестировали систему на 71 тысяче пациентов, которые делали ЭКГ с марта 2023 по январь 2024 года. Алгоритм отметил 1522 человека с признаками ГКМП. Затем исследователи сопоставили информацию от ИИ с реальными записями, подтверждающими диагноз пациентов, и настроили алгоритм так, чтобы его оценки совпадали с реальными случаями болезни.

После калибровки ИИ стал точно определять вероятность заболевания — например, выдавать ответ «У вас 60% вероятность наличия ГКМП».

Теперь врачи смогут не просто опираться на сигнал алгоритма, а видеть конкретную цифру и понимать, насколько срочно нужен осмотр. Пациенты с высокой вероятностью ГКМП будут иметь возможность попасть к специалисту быстрее, чем раньше. Кроме того, новая система поможет врачам выстраивать приоритеты: сначала обследовать тех, у кого самый высокий риск заболевания. В будущем ученые планируют внедрить калиброванный ИИ в другие больницы.