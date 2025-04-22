Ученые выяснили, к чему приводит низкоуглеводная диета

Согласно научным данным, сокращение потребления углеводов не даёт значительных преимуществ в снижении веса, если общее количество потребляемых калорий остаётся таким же. Кроме того, низкоуглеводная диета может и навредить здоровью.

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Новое исследование было основано на данных, собранных в рамках большого продолжающегося исследования здоровья под названием Национальное обследование здоровья и питания (NHANES). Учёные сосредоточились на информации о взрослых в возрасте 20 лет и старше. Собраны эти данные были с 2007 по 2018 год. Всего учитывались чуть более 15 тысяч человек, а в среднем участникам было 48 лет.

Добровольцев разделили на две группы в зависимости от процента потребляемых ими калорий из углеводов. В первую вошли те, кто получал из углеводов менее 45% от общего количества калорий, во вторую - кто получал нормальное количество углеводов (от 45 до 65%) и других питательных веществ. Также группа с ограниченным потреблением углеводов была разделена на более мелкие подгруппы в зависимости от того, сколько жиров люди получали.

Люди, которые придерживались диеты с низким содержанием углеводов, с большей вероятностью сталкивались с нехваткой определённых витаминов и минералов. Чаще у них наблюдался дефицит железа, магния, витамина А, С, D, фолиевой кислоты. С другой стороны, эта группа с меньшей вероятностью получала недостаточно цинка и витамина В12. Также эти люди потребляли обычно больше витамина К, холина, натрия, чем рекомендуется.

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