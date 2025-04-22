Ученые узнали, как подъем по лестнице продлевает жизнь

Регулярный подъем по лестнице значительно снижает риск преждевременной смерти и сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Университета Восточной Англии. Результаты исследования представлены на конференции Preventive Cardiology, организованной Европейским обществом кардиологов (ESC).

© Газета.Ru

Исследователи провели масштабный метаанализ, объединив данные девяти ранее проведенных научных работ. В анализ вошли сведения о подвижности 480 479 добровольцев в возрасте от 35 до 84 лет. Более половины из них были женщинами. В исследованиях участвовали как здоровые люди, так и лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как инфаркт или болезни периферических артерий.

Результаты показали, что у тех, кто регулярно поднимался по лестнице, риск летального исхода по любой причине был на 24% ниже, а вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — на 39% ниже по сравнению с теми, кто избегал такой активности. Также в группе людей, которые регулярно пользовались лестницами, реже встречались инфаркт, сердечная недостаточность и инсульт.