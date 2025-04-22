Ученые выяснили, что вредит умственным способностям

В Сиднейском университете провели исследование влияния содержания сахара и жиров в рационе на когнитивные способности. Его результаты, ставшие очередным подтверждением вреда нездоровой пищи для мозга, опубликованы в International Journal of Obesity.

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На сей раз — впервые, по словам исследователей — оценивались последствия высокожировых и высокоуглеводных диет (HFHS) для навыка пространственной навигации от первого лица, то есть умения запоминать и воспроизводить маршрут из одной точки в другую, что может служить индикатором здоровья гиппокампа.

В исследовании участвовали 55 студентов университета в возрасте от 18 до 38 лет. Они заполнили анкеты о питании, взвесились и прошли тест рабочей памяти.

Сам эксперимент заключался в том, что участники шесть раз проходили виртуальный лабиринт в поисках сундука с сокровищами. По пути им попадались ориентиры, которые помогали запомнить маршрут. Точка старта и расположение сундука оставались неизменными в каждой попытке.

Если участники находили сундук менее чем за четыре минуты, они переходили к следующей попытке. Если им не удавалось найти его за это время, их телепортировали к сундуку и давали 10 секунд, чтобы запомнить его местоположение перед следующей попыткой.

В седьмой попытке сундук убрали, но участников просили отметить его прежнее местоположение по памяти. Те, кто потребляют меньше жиров и сахара, определяли место с большей точностью по сравнению с теми, кто ест эти продукты несколько раз в неделю.

«После учета рабочей памяти и индекса массы тела, измеренных отдельно от эксперимента, потребление сахара и жира участниками достоверно предсказывало их результат в седьмом тесте», — рассказал Доминик Тран с факультета психологии Сиднейского университета, руководивший исследованием.

По его словам, эффекты HFHS-диет обусловлены их влиянием на гиппокамп, ответственный за пространственную навигацию и формирование памяти, а не общим воздействием на весь мозг.

«Хорошая новость в том, что эту ситуацию, скорее всего, можно легко исправить. Изменения в рационе могут улучшить здоровье гиппокампа, а значит, и нашу способность ориентироваться в пространстве, например, когда мы исследуем новый город или учим новый маршрут домой», — посоветовал ученый.

Полученные результаты подчеркивают важность правильного питания для поддержания здоровья мозга.

«Давно известно, что избыток рафинированного сахара и насыщенных жиров повышает риск ожирения, метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых видов рака. Также известно, что такие привычки ускоряют возрастное снижение когнитивных функций у людей среднего и пожилого возраста, — отметил доктор Тран. — Это исследование доказывает, что диета важна для здоровья мозга даже в молодости — периоде, когда когнитивные функции обычно остаются сохранными».

Он признал выборку не вполне репрезентативной, но выразил уверенность, что результаты можно обобщить на более широкие категории населения.