Ученые выяснили, что вредит умственным способностям

Сладкое и жирное вредит умственным способностям
В Сиднейском университете провели исследование влияния содержания сахара и жиров в рационе на когнитивные способности. Его результаты, ставшие очередным подтверждением вреда нездоровой пищи для мозга, опубликованы в International Journal of Obesity.
На сей раз — впервые, по словам исследователей — оценивались последствия высокожировых и высокоуглеводных диет (HFHS) для навыка пространственной навигации от первого лица, то есть умения запоминать и воспроизводить маршрут из одной точки в другую, что может служить индикатором здоровья гиппокампа.
В исследовании участвовали 55 студентов университета в возрасте от 18 до 38 лет. Они заполнили анкеты о питании, взвесились и прошли тест рабочей памяти.
Сам эксперимент заключался в том, что участники шесть раз проходили виртуальный лабиринт в поисках сундука с сокровищами. По пути им попадались ориентиры, которые помогали запомнить маршрут. Точка старта и расположение сундука оставались неизменными в каждой попытке.
Если участники находили сундук менее чем за четыре минуты, они переходили к следующей попытке. Если им не удавалось найти его за это время, их телепортировали к сундуку и давали 10 секунд, чтобы запомнить его местоположение перед следующей попыткой.
В седьмой попытке сундук убрали, но участников просили отметить его прежнее местоположение по памяти. Те, кто потребляют меньше жиров и сахара, определяли место с большей точностью по сравнению с теми, кто ест эти продукты несколько раз в неделю.
«После учета рабочей памяти и индекса массы тела, измеренных отдельно от эксперимента, потребление сахара и жира участниками достоверно предсказывало их результат в седьмом тесте», — рассказал Доминик Тран с факультета психологии Сиднейского университета, руководивший исследованием.
По его словам, эффекты HFHS-диет обусловлены их влиянием на гиппокамп, ответственный за пространственную навигацию и формирование памяти, а не общим воздействием на весь мозг.
«Хорошая новость в том, что эту ситуацию, скорее всего, можно легко исправить. Изменения в рационе могут улучшить здоровье гиппокампа, а значит, и нашу способность ориентироваться в пространстве, например, когда мы исследуем новый город или учим новый маршрут домой», — посоветовал ученый.
Полученные результаты подчеркивают важность правильного питания для поддержания здоровья мозга.
«Давно известно, что избыток рафинированного сахара и насыщенных жиров повышает риск ожирения, метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых видов рака. Также известно, что такие привычки ускоряют возрастное снижение когнитивных функций у людей среднего и пожилого возраста, — отметил доктор Тран. — Это исследование доказывает, что диета важна для здоровья мозга даже в молодости — периоде, когда когнитивные функции обычно остаются сохранными».
Он признал выборку не вполне репрезентативной, но выразил уверенность, что результаты можно обобщить на более широкие категории населения.
«Вероятно, наши участники немного здоровее среднего населения, и мы считаем, что если бы выборка лучше отражала общество, влияние диеты на пространственную навигацию оказалось бы еще более заметным», — заключил исследователь.