Ученые рассказали о новом методе лечения трофических язв

Российские учёные из РТУ МИРЭА разработали специальный гель для фотодинамической обработки трофических язв и гнойных ран. Гель на основе природного соединения хлорина под воздействием света начинает продуцировать активные формы кислорода. Они уничтожают болезнетворные бактерии, не нанося вреда тканям организма. Этот метод эффективен даже против устойчивых к антибиотикам патогенов.

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Российские учёные из Института тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова РТУ МИРЭА разработали гель для лечения гнойных ран и трофических язв с использованием технологии фотодинамической терапии. Соединение, которое активируется с помощью света, уничтожает опасные микроорганизмы. Об этом RT сообщили в пресс-службе университета.

Разработка находится на стадии испытаний in vitro в лабораторных условиях.

В настоящее время фотодинамическая терапия применяется в основном в онкологии. Вещество-фотосенсибилизатор вводится в опухоль, затем соединение «активируется» светом и начинает разрушать раковые клетки.

В основе геля, созданного учёными, производное природного соединения хлорина, который получают из растений. После активации светом гель, нанесённый на поражённые участки кожи, начинает выделять кислород, который уничтожает патогенные бактерии. Для активации действия геля могут использоваться источники красного света с длиной волны в диапазоне 630—640 нм.

Разработку планируется применять для лечения сложных ран, ожогов и операционных швов, чтобы не допустить их инфицирования и развития осложнений.

Также гель можно использовать в терапии трофических, незаживающих язв — это серьёзная проблема, от которой только в России страдают 2,5 млн пациентов. В группе риска — люди пожилого возраста и больные диабетом.

Разработчики выбрали для препарата консистенцию геля, поскольку его удобно применять, а действующее вещество достаточно стабильно и хорошо хранится.

По словам разработчиков, обработка ран таким гелем обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными мазями с антибиотиками и растворами антисептиков. Так, активный кислород не повреждает здоровые ткани, не попадающие в зону светового облучения, и не вызывает побочных эффектов.

Ещё одна важная особенность фотодинамической терапии — её эффективность в том числе в отношении устойчивых к антибиотикам патогенов.